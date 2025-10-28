Danone Aktie
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten hervorragend abgeschnitten, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht und eine Telefonkonferenz. Die Bewertung der Aktien liege allerdings etwa auf Branchenniveau./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Analysen zu Danone S.A.
|13:16
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Danone Buy
|UBS AG
|12:06
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
