Danone Aktie
Marktkap. 50,43 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,44 €
|Abst. Kursziel*:
11,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|13:16
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Danone Buy
|UBS AG
|12:06
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
