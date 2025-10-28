DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
77,58 EUR -0,36 EUR -0,46 %
STU
71,97 CHF -0,08 CHF -0,11 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,43 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

12:26 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
77,58 EUR -0,36 EUR -0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen schrieben inzwischen erfolgreich am zweiten Kapitel von "Renew Danone", schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Resümee zum dritten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,44 €		 Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

13:16 Danone Hold Deutsche Bank AG
12:26 Danone Buy UBS AG
12:06 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Danone Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net Rentables Danone-Investment? EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Danone-Aktie schwächelt trotzdem: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro
Dow Jones Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
GlobeNewswire Danone: Information on the total number of voting rights and shares
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen