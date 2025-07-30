Danone-Aktie tiefer: Danone will effizienter werden - Ab 2026 nur noch in drei Regionen tätig
Danone will die Konzernstruktur auf drei von bisher fünf Regionen straffen.
Werte in diesem Artikel
Der französische Lebensmittelkonzern, der hinter Actimel-Joghurt und Evian-Wasser steht, teilte am Dienstag mit, dass er sein Geschäft ab Januar in die drei Regionen EMEA, Asien-Pazifik und Amerika organisieren wird. Geleitet werden sollen sie von Pablo Perversi, Bruno Chevot und Henri Bruxelles.
Bisher ist das Unternehmen nach fünf Regionen strukturiert.
Die drei Führungskräfte werden an die stellvertretende CEO Veronique Penchienati-Bosetta berichten. Der Chef der derzeitigen Region Asien, Afrika und Naher Osten, Christian Stammkötter, wird Danone nach 19 Jahren Ende dieses Jahres verlassen, heißt es weiter.
Die Umstrukturierung markiere die zweite Phase der Strategie "Renew Danone" und solle Agilität und Markteinfluss der Gruppe erhöhen, so das Unternehmen.Im Pariser Handel geht es für die Danone-Aktie zeitweise um 0,17 Prozent abwärts auf 72,58 Euro.
DJG/DJN/rio/uxd
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Danone News
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Mirco Vacca / Shutterstock.com
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Danone Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen