"Renew Danone"

Danone will die Konzernstruktur auf drei von bisher fünf Regionen straffen.

Der französische Lebensmittelkonzern, der hinter Actimel-Joghurt und Evian-Wasser steht, teilte am Dienstag mit, dass er sein Geschäft ab Januar in die drei Regionen EMEA, Asien-Pazifik und Amerika organisieren wird. Geleitet werden sollen sie von Pablo Perversi, Bruno Chevot und Henri Bruxelles.

Bisher ist das Unternehmen nach fünf Regionen strukturiert.

Die drei Führungskräfte werden an die stellvertretende CEO Veronique Penchienati-Bosetta berichten. Der Chef der derzeitigen Region Asien, Afrika und Naher Osten, Christian Stammkötter, wird Danone nach 19 Jahren Ende dieses Jahres verlassen, heißt es weiter.

Die Umstrukturierung markiere die zweite Phase der Strategie "Renew Danone" und solle Agilität und Markteinfluss der Gruppe erhöhen, so das Unternehmen.

Im Pariser Handel geht es für die Danone-Aktie zeitweise um 0,17 Prozent abwärts auf 72,58 Euro.

DOW JONES