NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 freundlich

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Montag positiv.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,54 Prozent höher bei 24.854,89 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,921 Prozent fester bei 24.462,87 Punkten, nach 24.239,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.455,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.880,64 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.358,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 23.498,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20.776,23 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,49 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Broadcom (+ 10,19 Prozent auf 374,88 USD), Micron Technology (+ 8,16 Prozent auf 224,30 USD), Tesla (+ 7,18) Prozent auf 419,17 USD), Marvell Technology (+ 6,97 Prozent auf 82,85 USD) und Lam Research (+ 6,47 Prozent auf 151,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Copart (-3,66 Prozent auf 39,24 USD), Comcast (-1,86 Prozent auf 26,84 USD), Starbucks (-1,72 Prozent auf 83,88 USD), Costco Wholesale (-1,61 Prozent auf 884,50 USD) und Cintas (-1,58 Prozent auf 182,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.107.490 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,774 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net