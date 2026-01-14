GNW-News: JustPerform - KI-gestützte Finanzplanung jetzt in der DACH-Region verfügbar
^RALEIGH, N.C., Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das auf Finanzplanung
spezialisierte Unternehmen insightsoftware
lYzhiYzFkNmMyNjpoOlQ6Tg) meldet die Verfügbarkeit seiner international führenden
Plattform JustPerform (https://insightsoftware.com/de/justperform/) in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der cloudbasierten EPM-Plattform
können FP&A-Teams (Finanzplanung und -analyse) in der DACH-Region Planungs- und
Prognosemodelle erstellen sowie Abteilungsbudgets miteinander vernetzen, ohne
von der IT-Abteilung abhängig zu sein. Die nativen, auf fundierten Analysedaten
basierenden KI-Funktionen liefern vorausschauende Erkenntnisse und automatische
Handlungsempfehlungen, mit denen Finanzteams schneller und präziser arbeiten
können.
Mit KI-gestützten Tools Planungskomplexität bewältigen
Die Plattform von JustPerform löst viele Herausforderungen mit denen Finanzteams
bei der Arbeit mit dezentralen Tabellenkalkulationen häufig konfrontiert sind.
Dazu gehören etwa Probleme mit der Datenkonsistenz, eine unzureichende
Versionskontrolle und zeitaufwendige manuelle Konsolidierungsprozesse.
JustPerform bietet Finanzteams einen zentralen Planungs-Hub, in dem sämtliche
Finanzdaten in Echtzeit verfügbar sind. Er vereint Planung, Budgetierung und
Prognose an einem zentralen Ort - KI-gestützt, abteilungsübergreifend und ohne
IT-seitige Systemanpassungen.
?Organisationen in der DACH-Region suchen schon lange nach modernen EPM-
Lösungen, die gleichzeitig benutzerfreundlich sind und Funktionen auf
Enterprise-Niveau bieten", sagt Shameek Bhushan, Senior Vice President von
JustPerform bei insightsoftware.?Mit JustPerform können FP&A-Teams ihre
unmittelbarsten Anforderungen erfüllen und ohne IT-Engpässe, Budgets und
Prognosen erstellen. Dabei profitieren sie von nativen KI-Funktionen, die ihre
Arbeit verbessern."
Die KI-Funktionen von JustPerform sind so konzipiert, dass sie die Fähigkeiten
des Finanz-teams erweitern, statt menschliches Urteilsvermögen zu ersetzen. Die
systemeigene KI der Plattform automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie
Datenvalidierung und Abweichungsanalysen, während die Finanzfachkräfte die
Kontrolle über strategische Entscheidungen behalten. KI-gesteuerte Erkenntnisse
liefern Empfehlungen und weisen auf potenzielle Probleme hin. Die
Planungsannahmen und die endgültigen Entscheidungen liegen weiterhin komplett in
der Hand der Teams.
Die Einführung von JustPerform im DACH-Gebiet umfasst mehrere zentrale
Planungsfunktionen, die speziell für Workflows von Finanzteams entwickelt
wurden:
* Konfigurationen für Finanzanwender: Finanzteams können Planungsmodelle über
eine Excel-ähnliche Oberfläche erstellen, bei denen einfache Formeln
automatisch auf komplexe Strukturen angewendet werden - ganz ohne
Programmieren.
* Automatisierte Dateneingabe mit Echtzeitaktualisierung: Budgetanpassungen
fließen automatisch in alle verknüpften Pläne ein, sodass eine manuelle
Konsolidierung entfällt und Probleme bei der Versionskontrolle reduziert
werden. Wesentliche Abweichungen werden deutlich sichtbar.
* Prädiktive Erkenntnisse und Anweisungen: Native KI-Funktionen analysieren
Planungsdaten, um Trends und Anomalien aufzudecken und kontextbezogene
Empfehlungen zu geben, mit denen Teams Probleme frühzeitig erkennen und das
Forecasting verbessern.
* Excel-Integration: JustPerform wird über vorkonfigurierte Schnittstellen
nahtlos in Microsoft Excel integriert. So können Teams ihre vertraute
Arbeitsumgebung nutzen und um zentrale Versionskontrollen, Prüfpfade und
Echtzeitsynchronisierungsfunktionen erweitern.
* Geführte Workflows: Vorkonfigurierte Prozessvorlagen mit Schritt-für-
Schritt-Anleitungen helfen Teams, die Konsistenz zu wahren und das
Onboarding neuer Anwender zu beschleunigen. Der KI-Chatbot gibt den
Anwendern sofortige, kontextbezogene Antworten auf ihre Fragen.
Nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften
Unternehmen, die aktuell IDL Konsis nutzen, können JustPerform nahtlos über das
Open Business Data Framework (OBDF) des Unternehmens integrieren. IDL Konsis ist
die etablierte Lösung für Finanzabschluss und Konsolidierung von
insightsoftware, die seit über 20 Jahren in der DACH-Region eingesetzt wird.
Kunden können sofort die Planungsfunktionen von JustPerform einsetzen und
gleichzeitig IDL Konsis weiterhin für Abschluss- und Konsolidierungsprozesse
nutzen. Durch den direkten Datenfluss zwischen den Systemen sind minimale
manuelle Eingriffe nötig.
JustPerform bietet zudem direkte Anbindungen zu den in der DACH-Region am
häufigsten eingesetzten Systemen. Dazu zählen SAP (S/4HANA, ECC, BW), Microsoft
Dynamics sowie Microsoft 365 und Oracle. Daten werden ohne manuelle
Exportprozesse direkt aus den ERP-Systemen übertragen.
Messbare Effizienzgewinne für FP&A-Teams
Die Planungsfunktionen von JustPerform führen nachweislich zu deutlichen
Produktivitätssteigerungen:
* Beschleunigung von Planungs- und Prognosezyklen um bis zu 30 Prozent
* Bis zu 60 Prozent Zeitersparnis bei der Datentransformation
* Rund 50 Prozent weniger manuelle Abschlusszyklen im Finanzabschluss
Diese Produktivitätssteigerungen entstehen aus dem Wegfall manueller
Datenkonsolidierung und dem Versionsabgleich: Die KI-gestützte Automatisierung
übernimmt Routineprüfungen und Validierungen.
Compliance und Sicherheitsarchitektur
JustPerform wird in einer EU-konformen Infrastruktur mit DSGVO-Compliance
gehostet. Die Plattform ist nach ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert und
unterstützt die Einhaltung der deutschen, österreichischen und schweizerischen
Vorschriften - einschließlich HGB, IFRS und lokalen GAAP-Standards.
Die Markteinführung von JustPerform in Deutschland, Österreich und der Schweiz
erfolgt schrittweise, beginnend mit Funktionen für die Planung, KI-gestützte
Prognosen und Erkenntnisse. Mitte 2026 erfolgt die Erweiterung um Abschluss-
sowie Konsolidierungsfunktionen und später im Jahr wird die vollständig
integrierte EPM-Plattform mit fortschrittlicher KI in allen Modulen verfügbar
sein. Weitere Informationen über das JustPerform-Angebot von insightsoftware in
der DACH-Region finden Sie auf der Website von insightsoftware
(https://insightsoftware.com/de/justperform/).
Zudem findet am 22. Januar ein Webinar statt:
?Auf der Überholspur: JustPerform auf dem Weg nach Deutschland, Österreich und
in die Schweiz". Um sich für das Webinar zu registrieren, klicken Sie hier
(https://insightsoftware.com/de/resources/auf-der-uberholspur-justperform-kommt-
nach-dach/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=2025-
01_DACH_JP_Launch_WBR_PROS&partnerref=social).
Material zur Meldung finden Sie HIER (https://cloud.tower-
pr.de/index.php/s/zjxKYiZadYKDmNp).
Über insightsoftware
insightsoftware ist ein globaler Anbieter umfassender Lösungen für die
Finanzabteilung. Wir sind überzeugt: Eine umsetzbare Geschäftsstrategie beginnt
und endet mit zugänglichen Finanzdaten. Mit unseren Lösungen für Finanzplanung
und -analyse (FP&A) sowie Buchhaltung und operatives Geschäft transformieren wir
die Arbeitsweise von Teams und ermöglichen Führungskräften, zeitnahe und
fundierte Entscheidungen zu treffen. Daten stehen im Mittelpunkt unseres
Handelns. insightsoftware ermöglicht automatisierte Prozesse, liefert
verlässliche Erkenntnisse, verbessert die Planbarkeit und steigert die
Produktivität. Mehr Informationen finden Sie unter
https://insightsoftware.com/de
lYzhiYzFkNmMyNjpoOlQ6Tg).
Medienkontakte
ART-KON-TOR Media
Mälzerstrasse 3
07745 Jena
+49 3641 8761180
insightsoftware@akt-media.de (mailto:insightsoftware@akt-media.de)
insightsoftware PR-Team
PR@insightsoftware.com (mailto:PR@insightsoftware.com)
