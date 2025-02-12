DAX aktuell

Nach seiner Rekordrally zum Jahresauftakt lässt es der DAX inzwischen etwas ruhiger angehen: Zur Wochenmitte kommt er kaum vom Fleck.

Der DAX scheint sich am Mittwoch in ruhigeres Fahrwasser zu begeben: Zum Handelsstart ging es für das Börsenbarometer 0,04 Prozent auf 25.429,75 Punkte nach oben. Danach hält er sich nahe dem Vortagesniveau.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst am gestrigen Dienstag hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Verschnaufpause beim DAX - Neue Rekorde in Japan

Während sich in Deutschland nach dem Rekordkurs zum Wochenstart bei den Anlegern inzwischen eine gewisse Ernüchterung einzustellen scheint, geht es an der japanischen Börse weiter nach oben. So kann der Nikkei 225 am Mittwoch erstmals die Marke von 54.000 Punkten überwinden und somit ein neues Allzeithoch markieren. Er legte letztendlich 1,48 Prozent auf 54.341,23 Punkte zu.

Getrieben wurde der japanische Leitindex weiter von der Hoffnung, dass mögliche vorgezogene Parlamentswahlen im nächsten Monat Position und Politik von Premierministerin Sanae Takaichi stärken werden. Beobachter gehen davon aus, dass Takaichi die Wahlen gewinnen würde. Ein Wahlsieg ermöglichte es Takaichi, eine aggressivere Fiskalpolitik, höhere Wachstumsinvestitionen sowie mutigere Sicherheitsmaßnahmen zu verfolgen.

Stützend für die Börsen im Allgemeinen wirken überraschend starke Handelsdaten aus China für den Monat Dezember. Sowohl die Exporte als auch die Importe übertrafen die Erwartungen von Analysten. "Auch für die leidende deutsche Wirtschaft sind Chinas neue Zahlen eine gute Nachricht", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Berichtssaison der US-Banken nimmt Fahrt auf

In den USA setzt sich heute die tags zuvor gestartete Berichtssaison in der Bankenbranche mit den Zahlen von Bank of America, Wells Fargo und Citigroup fort. Kurz danach werden die Erzeugerpreise für Oktober und November vergangenen Jahres nachgereicht.

