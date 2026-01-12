DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +4,7%Nas23.636 -0,4%Bitcoin80.217 +2,7%Euro1,1649 -0,2%Öl65,61 +2,0%Gold4.592 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen schwächer -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie etwas schwächer: Übernahme von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus D-Wave Quantum-Aktie etwas schwächer: Übernahme von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus
Palantir-Aktie gibt dennoch ab: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie gibt dennoch ab: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
NASDAQ Composite-Performance im Blick

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Abgaben

13.01.26 20:02 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Abgaben | finanzen.net

Der NASDAQ Composite bewegt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
265,00 EUR -16,55 EUR -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biomarin Pharmaceutical Inc.
47,83 EUR -2,31 EUR -4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerus Corp.
1,96 EUR 0,22 EUR 12,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comtech Telecommunications Corp.
4,68 EUR 0,08 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7,75 EUR -0,10 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Costco Wholesale Corp.
802,10 EUR 18,90 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dorel Industries Inc.
1,08 EUR 0,03 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,59 EUR 0,12 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
40,99 EUR 2,97 EUR 7,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ligand Pharmaceuticals Inc
174,00 EUR 1,00 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
5,55 EUR -0,15 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,58 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
208,25 EUR -14,85 EUR -6,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
74,00 EUR 12,00 EUR 19,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.631,5 PKT -102,4 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,35 Prozent auf 23.651,25 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,005 Prozent höher bei 23.735,12 Punkten in den Handel, nach 23.733,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.813,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23.607,59 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23.195,17 Punkte auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 22.694,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.088,10 Punkten auf.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TTM Technologies (+ 21,49 Prozent auf 94,63 USD), Cerus (+ 9,03 Prozent auf 2,48 USD), Intel (+ 7,75 Prozent auf 47,48 USD), Dorel Industries (+ 6,86 Prozent auf 1,37 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,34 Prozent auf 5,87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ligand Pharmaceuticals (-8,94 Prozent auf 188,33 USD), Myriad Genetics (-6,62 Prozent auf 6,14 USD), Salesforce (-6,53 Prozent auf 242,45 USD), Biomarin Pharmaceutical (-5,56 Prozent auf 54,50 USD) und Adobe (-5,56 Prozent auf 309,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.729.185 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 10,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen