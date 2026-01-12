Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Abgaben
Der NASDAQ Composite bewegt sich heute im Minus.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,35 Prozent auf 23.651,25 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,005 Prozent höher bei 23.735,12 Punkten in den Handel, nach 23.733,90 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.813,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23.607,59 Einheiten.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23.195,17 Punkte auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 22.694,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.088,10 Punkten auf.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TTM Technologies (+ 21,49 Prozent auf 94,63 USD), Cerus (+ 9,03 Prozent auf 2,48 USD), Intel (+ 7,75 Prozent auf 47,48 USD), Dorel Industries (+ 6,86 Prozent auf 1,37 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,34 Prozent auf 5,87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ligand Pharmaceuticals (-8,94 Prozent auf 188,33 USD), Myriad Genetics (-6,62 Prozent auf 6,14 USD), Salesforce (-6,53 Prozent auf 242,45 USD), Biomarin Pharmaceutical (-5,56 Prozent auf 54,50 USD) und Adobe (-5,56 Prozent auf 309,43 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.729.185 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 10,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com