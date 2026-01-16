Indosolar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indosolar hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 9,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indosolar 2,46 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,00 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net