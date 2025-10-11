Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).
Indosolar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
11.10.25 06:35 Uhr
Indosolar hat am 10.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,14 INR gegenüber 2,28 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 2,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indosolar 275,5 Millionen INR umgesetzt.
