Indosolar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indosolar hat am 10.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,14 INR gegenüber 2,28 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indosolar 275,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net