Ausblick: Cadence Bank Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cadence Bank Registered lädt am 20.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,703 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 33,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 523,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 789,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD, gegenüber 2,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
