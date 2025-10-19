DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Ausblick: Summit Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

19.10.25 07:01 Uhr
Summit Therapeutics präsentiert am 20.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Summit Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,217 USD im Vergleich zu -0,310 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

