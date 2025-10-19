DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Kinderdepot vom Staat: So profitieren Familien optimal von der neuen Förderung Kinderdepot vom Staat: So profitieren Familien optimal von der neuen Förderung
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Dynex Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

19.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dynex Capital Inc Registered Shs
11,42 EUR 0,18 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dynex Capital lädt am 20.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,331 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dynex Capital ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 26,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dynex Capital einen Umsatz von 83,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,964 USD, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 160,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 318,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Dynex Capital und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dynex Capital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dynex Capital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Dynex Capital Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung