Fielmann-Aktie mit Höhenflug: Berenberg nimmt Bewertung mit Kaufempfehlung auf
Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen.
Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette Fielmann zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Fielmann-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 5,33 Prozent auf 42,50 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX)
