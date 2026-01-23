Fielmann Aktie
Marktkap. 3,42 Mrd. EURKGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,55 €
|Abst. Kursziel*:
38,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,97%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fielmann AG
|08:01
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
