Bitcoin-Verkäufe von Riot Platforms im Dezember auf Rekordniveau
Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden
Marktkap. 3,42 Mrd. EUR

KGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220

ISIN DE0005772206

Symbol FLMNF

Fielmann AG
41,80 EUR 1,30 EUR 3,21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,55 €		 Abst. Kursziel*:
38,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

