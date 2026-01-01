DAX24.887 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -0,1%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.068 -0,4%Euro1,1871 -0,1%Öl65,48 -0,3%Gold5.090 +1,6%
ROUNDUP: Viele Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff

27.01.26 09:37 Uhr

ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete morgens auf Telegram von mindestens 23 Verletzten.

Es seien mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt worden. Nachts habe es mehrere Brände gegeben, teilte Lyssak mit. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren. In den Trümmern wurde noch nach drei Vermissten gesucht.

80 Prozent in Charkiw ohne Strom

Noch am Montagabend traf ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. 80 Prozent der Stadt und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.

Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg./fko/DP/jha