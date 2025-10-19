Ausblick: Cleveland-Cliffs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cleveland-Cliffs veröffentlicht am 20.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,446 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,16 Prozent auf 4,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cleveland-Cliffs noch 4,57 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,172 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,570 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 19,24 Milliarden USD, gegenüber 19,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net