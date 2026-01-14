DAX25.362 -0,2%Est506.034 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 -0,6%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.462 -0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl65,88 +0,6%Gold4.636 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher - Nikkei über 54.000 Punkte -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Novo Nordisk, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Irans Außenminister telefoniert mit französischem Kollegen

14.01.26 10:37 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach europäischer Kritik am gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat Irans Außenminister mit seinem französischen Kollegen telefoniert. In dem Gespräch mit Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot seien unter anderem die "Ereignisse der vergangenen Tage" besprochen worden, schrieb Abbas Araghtschi auf seinem Telegram-Kanal.

Wer­bung

Barrot hatte die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran am Dienstag scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Im Parlament sprach er von einem "Ruf nach Freiheit" und einer "friedlichen Revolte", die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden. Auch Deutschland und weitere europäische Länder hatten die iranischen Vertreter als Zeichen des Protests einbestellt.

Araghtschi verteidigte in dem Telefonat das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Ursprünglich friedliche Proteste seien durch "ausgebildete terroristische Elemente" in Gewalt umschlugen. Er sprach von einer ausländischen Intervention im Iran./arb/DP/mis