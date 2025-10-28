Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum
Von Aimee Look
DOW JONES--Danone hat im dritten Quartal den Umsatz organisch gesteigert, gestützt durch beschleunigtes Wachstum in China. Hingegen hielt die Verlangsamung in den nordamerikanischen Markt den Angaben zufolge an.
Wie der französische Lebensmittelkonzern mit Marken wie Activia Joghurt und Evian Wasser mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Quartal nominal auf 6,88 Milliarden Euro, von 6,83 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens einen Umsatz von rund 6,87 Milliarden Euro erwartet.
Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzplus den Angaben zufolge 4,8 Prozent. Analysten hatten für das Quartal mit 4,3 Prozent gerechnet.
Der Umsatzanstieg sei vor allem auf starkes Wachstum bei Volumen und Produkt-Mix - also verkaufter Menge und Vielfalt der Produkte - zurückzuführen, das um 3,2 Prozent zulegte. Die Preise stiegen um 1,6 Prozent.
In der Region China, Nordasien und Ozeanien sei der Umsatz im Quartal im Jahresvergleich um 14 Prozent gewachsen, so Danone.
Danone bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen teilte im Juli mit, dass es für 2025 ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3 bis 5 Prozent erwarte und dass das wiederkehrende Betriebsergebnis schneller als der Umsatz wachsen werde.
October 28, 2025 03:32 ET (07:32 GMT)
