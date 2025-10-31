DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Danone Aktie

Danone Aktien-Sparplan
77,24 EUR +0,48 EUR +0,63 %
STU
71,82 CHF +0,33 CHF +0,46 %
BRX
Marktkap. 49,56 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:01 Uhr
Danone S.A.
77,24 EUR 0,48 EUR 0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Nahrungsmittel zeugten verbesserte Absatzvolumina bei Danone und Unilever von einem qualitativ guten Wachstum. Danone-Aktien bleiben auf der Empfehlungsliste von JPMorgan./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Danone Buy UBS AG
29.10.25 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

