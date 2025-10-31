Danone Aktie
Marktkap. 49,56 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Nahrungsmittel zeugten verbesserte Absatzvolumina bei Danone und Unilever von einem qualitativ guten Wachstum. Danone-Aktien bleiben auf der Empfehlungsliste von JPMorgan./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,74 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
