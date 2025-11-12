Danone Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dynamisches Wachstum habe dem Nahrungsmittelkonzern ein starkes Jahr 2025 sowie ein Kursplus von bislang 20 Prozent beschert, schrieb Callum Elliott am Montagnachmittag. Auch im dritten Quartal sei das organische Wachstum überraschend gut ausgefallen. Diese Entwicklung hänge aber stark vom Geschäft in China und Nordasien ab - die Nachhaltigkeit der dortigen Dynamik sei fraglich. In den USA bleibe das Umfeld schwierig. Entscheidend sei, ob eine dortige Erholung helfen könnte, eine mögliche Schwäche in China aufzufangen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
77,10 €
|Abst. Kursziel*:
7,65%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
78,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
