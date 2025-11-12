DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,29 -1,7%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.022 -0,6%
DAX startet deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Großauftrag für Airbus -- Novo Nordisk, Covestro im Fokus
Top News
Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom! Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom!
Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung
Danone Aktie

Danone Aktien-Sparplan
78,02 EUR +0,34 EUR +0,44 %
STU
71,96 CHF -0,18 CHF -0,26 %
BRX
Marktkap. 50,74 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
Bernstein Research

Danone Market-Perform

08:01 Uhr
Danone Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
78,02 EUR 0,34 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dynamisches Wachstum habe dem Nahrungsmittelkonzern ein starkes Jahr 2025 sowie ein Kursplus von bislang 20 Prozent beschert, schrieb Callum Elliott am Montagnachmittag. Auch im dritten Quartal sei das organische Wachstum überraschend gut ausgefallen. Diese Entwicklung hänge aber stark vom Geschäft in China und Nordasien ab - die Nachhaltigkeit der dortigen Dynamik sei fraglich. In den USA bleibe das Umfeld schwierig. Entscheidend sei, ob eine dortige Erholung helfen könnte, eine mögliche Schwäche in China aufzufangen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Market-Perform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
77,10 €		 Abst. Kursziel*:
7,65%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
78,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

