Danone Aktie
Marktkap. 46,45 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er rechne nun bei dem Lebensmittelkonzern für dieses Jahr mit einem etwas höheren Wachstum aus eigener Kraft, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Es gebe jedoch auf den wichtigsten Wachstumsmärkten immer noch Risiken wegen des verschärften Wettbewerbs./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Underperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
71,96 €
|Abst. Kursziel*:
-13,84%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
71,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,67%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
