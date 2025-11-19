DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Danone Aktie

Danone
77,54 EUR -0,02 EUR -0,03 %
STU
77,24 EUR -0,08 EUR -0,10 %
GVIE
Marktkap. 49,83 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:31 Uhr
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Danone von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Danone gehört insgesamt zu ihren Top-Favoriten, die Papiere stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Sie dürften in der schwachen Food-Branche ihre gute Umsatzentwicklung fortsetzen, glaubt Pannuti./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,32 €		 Abst. Kursziel*:
16,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,07%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:31 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

