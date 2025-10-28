DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Danone Aktie

Danone Aktien-Sparplan
77,22 EUR -0,72 EUR -0,92 %
STU
71,75 CHF -0,30 CHF -0,42 %
BRX
Marktkap. 50,43 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Danone Hold

12:06 Uhr
Danone Hold
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
77,22 EUR -0,72 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 81,70 auf 82,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vergleichbare Umsatz des Lebensmittelkonzerns sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 ein wenig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Hold

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,54 €		 Abst. Kursziel*:
6,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

13:16 Danone Hold Deutsche Bank AG
12:26 Danone Buy UBS AG
12:06 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Danone Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

