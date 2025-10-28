Danone Aktie
Marktkap. 50,43 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 81,70 auf 82,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vergleichbare Umsatz des Lebensmittelkonzerns sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025 ein wenig./rob/gl/ag
Zusammenfassung: Danone Hold
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
82,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
77,54 €
|Abst. Kursziel*:
6,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,71%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
