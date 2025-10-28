DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 -0,1%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.449 +0,5%Euro 1,1632 -0,2%Öl 64,54 +0,1%Gold 3.993 +1,3%
Danone Aktie

Marktkap. 50,41 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:01 Uhr
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti stockte ihre Ergebnisprognose ür 2025 am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts minimal auf. Die Aktien der Franzosen bleiben auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,82 €		 Abst. Kursziel*:
9,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Danone Kaufen DZ BANK
28.10.25 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.25 Danone Buy UBS AG
28.10.25 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Gute Nachfrage Danone-Aktie schwächelt trotzdem: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt Danone-Aktie schwächelt trotzdem: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro
Dow Jones Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
GlobeNewswire Danone: Information on the total number of voting rights and shares
