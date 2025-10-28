Danone Aktie
Marktkap. 50,41 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti stockte ihre Ergebnisprognose ür 2025 am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts minimal auf. Die Aktien der Franzosen bleiben auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
77,82 €
|Abst. Kursziel*:
9,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
