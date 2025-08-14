Danone Aktie
Marktkap. 46,32 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison europäischer Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegewaren zusammen. Schwächer als gedachte Absatzentwicklungen bei gleichzeitig starkem Fokus der Unternehmen auf die Gewinnmargen - so lasse sich die Berichtssaison in etwa zusammenfassen, schrieb der Experte. In den USA halte die Konsumschwäche an, mit Ausnahmen bei Unilever und L'Oreal. Gleichzeitig bleibe China ein schwieriger Markt./mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Underperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
71,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
71,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|10:06
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|25.06.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets