ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen seien auf vergleichbarer Basis stark gewachsen, schrieb Celine Pannuti am Dienstag nach den Umsatzzahlen des Nahrungsmittelkonzerns. Zu verdanken sei dies sowohl den Absatzvolumina als auch dem Produktmix./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.2025
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.2025
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen