Danone Aktie
Marktkap. 50,41 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern an dessen Zwischenbericht und seine aktualisierten Währungsannahmen an. Seine Wachstumsschätzung für 2025 habe er von 4,0 auf 4,3 Prozent erhöht, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sector Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
77,10 €
|Abst. Kursziel*:
-4,02%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
77,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,86%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
