Danone Aktie
Marktkap. 50,41 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag
Zusammenfassung: Danone Sector Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
77,10 €
|Abst. Kursziel*:
-5,32%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
76,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
