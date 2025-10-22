DAX 24.259 -0,2%ESt50 5.701 -0,2%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 15,63 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.245 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,40 -2,1%Gold 3.901 -2,2%
Danone Aktie

76,56 EUR -1,36 EUR -1,75 %
STU
71,02 CHF -1,29 CHF -1,78 %
BRX
Marktkap. 50,41 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

RBC Capital Markets

Danone Sector Perform

10:51 Uhr
Danone Sector Perform
Danone S.A.
76,56 EUR -1,36 EUR -1,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Sector Perform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
77,10 €		 Abst. Kursziel*:
-5,32%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
76,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

10:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Danone Buy UBS AG
10.10.25 Danone Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Gute Nachfrage Danone-Aktie stabil: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt Danone-Aktie stabil: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt
Dow Jones Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
GlobeNewswire Danone: Information on the total number of voting rights and shares
