Danone Aktie

78,00 EUR +0,08 EUR +0,10 %
STU
77,82 EUR -0,52 EUR -0,66 %
GVIE
Marktkap. 50,41 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

18:01 Uhr
Danone S.A.
78,00 EUR 0,08 EUR 0,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zwischenbericht des Nahrungsmittelkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick erscheine konservativ./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
77,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
78,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

18:01 Danone Kaufen DZ BANK
16:51 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
11:36 Danone Buy UBS AG
10:51 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
10:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Gute Nachfrage Danone-Aktie schwächelt trotzdem: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt Danone-Aktie schwächelt trotzdem: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro
Dow Jones Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Givaudan-Aktie steigt: Dank Luxusparfüms weiter auf Wachstumskurs
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
GlobeNewswire Danone: Information on the total number of voting rights and shares
