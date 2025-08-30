Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs

Aktuelle Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:06 Uhr 0,5 Prozent auf 1.929,00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 14,05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.554 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 215,5 Prozent zu Buche. Am 06.11.2025 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

