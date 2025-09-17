DAX23.598 +1,0%ESt505.417 +0,9%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,58 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Im Abwärtssog

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schwächer: Rüstungstitel verlieren weiter

17.09.25 19:30 Uhr
Rüstungstitel nur vorübergehend gefragt: Aktien von Rheinmetall & Co. im Abschwung | finanzen.net

Rüstungstitel in Deutschland waren am Mittwoch bei den Anlegern nur vorübergehend gefragt. Der Kursrücksetzer vom Vortag setzt sich damit für den 2025 stark gelaufenen Sektor fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
95,00 EUR 0,50 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
69,67 EUR -0,33 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.908,00 EUR 11,00 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Handelsende verliert Rheinmetall via XETRA ohne neue Nachrichten 0,66 Prozent auf 1.888,50 Euro. Anfangs war es noch aufwärts gegangen. Neue Rekordkurse rücken damit etwas weiter weg.

Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDAX verloren am Mittwoch schlussendlich 0,58 Prozent auf 93,75 Euro beziehungsweise 1,50 Prozent auf 69,54 Euro.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
