Evonik-Aktie gibt nach: Finanzchefin Schuh verlässt das Chemieunternehmen
Die Evonik-Finanzvorständin Maike Schuh wirft überraschend das Handtuch und verlässt das Chemieunternehmen aus Essen auf eigenen Wunsch.
Werte in diesem Artikel
Kommissarisch wird das Finanzressort nun von Vorstandschef Christian Kullmann geleitet, wie Evonik Industries nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Die operativen Aufgaben der Managerin übernimmt den Angaben zufolge ab sofort zunächst Claus Rettig, der Generalbevollmächtigte des Unternehmens.
Schuh hatte das Finanzressort erst im April 2023 übernommen, war insgesamt aber 10 Jahre für Evonik tätig.
Verlängert um zwei Jahre hat der Aufsichtsrat wie geplant den Vertrag von Personalvorstand Thomas Wessel. Wessel soll das Ressort bis Ende August 2028 führen.
Im XETRA-Geschäft fallen die Evonik-Papiere zeitweise um 0,82 Prozent auf 15,78 Euro.
DOW JONES
