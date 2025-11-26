DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.651 +0,0%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,46 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.196 +0,7%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.167 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt
Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
13,06 EUR -0,21 EUR -1,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,16 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Neutral

08:01 Uhr
Evonik Neutral
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
13,06 EUR -0,21 EUR -1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,28 €		 Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
13,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,20%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:01 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Evonik Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

dpa-afx Analystenmeinung Evonik-Aktie in Rot: JPMorgan senkt Kursziel Evonik-Aktie in Rot: JPMorgan senkt Kursziel
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen