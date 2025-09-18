Berenberg beurteilt Volkswagen-Aktie mit Buy

Analyse im Blick

Hier sind die Erkenntnisse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil, der das Volkswagen (VW) vz-Papier näher betrachtet hat.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:27 Uhr 0,7 Prozent auf 98,12 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,17 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.096 Stück gehandelt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 17,5 Prozent zu. Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

