Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Im Abwärtssog

Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien

17.09.25 10:43 Uhr
Beiersdorf-Aktie stabilisiert sich nach Kursverfall: Große Abverkäufe - jetzt reagieren? | finanzen.net

Bei den Aktien von Beiersdorf kommt es am Mittwoch zu einer Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
92,20 EUR 2,08 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel sinkt der Kurs des Konsumgüterkonzerns zeitweise um marginale 0,07 Prozent auf 92,08 Euro. Kurz zuvor wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Aktionär ein größeres Anteilspaket abgestoßen hat.



Wie aus Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hervorgeht, wurden fünf Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Das sind rund zwei Prozent aller Beiersdorf-Aktien sowie circa fünf Prozent der im frei handelbaren Anteile. Mit 53 Prozent liegt etwas mehr als die Hälfte der Beiersdorf-Anteile bei der Familie Herz. Knapp zehn Prozent der Aktien hält das Unternehmen selbst.

Händlern zufolge wurden die Anteile in einem beschleunigten Verfahren zu 89 Euro platziert. Der Aktionär nahm damit einen schlechten Kursverlauf in Kauf, denn die Aktien bewegen sich derzeit auf ihrem niedrigsten Niveau seit 2022. In diesem Jahr sind sie bislang um ein Viertel gesunken, was sie aktuell mit adidas zum größten DAX-Verlierer macht.

Am Vortag hatte eine gestrichene Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies die Aktien weiter belastet. Das Minus seit dem Rekordhoch vom Mai 2024 war zuletzt schon fast 38 Prozent groß.



/tih/stk/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)



Bildquellen: Beiersdorf, Lukassek / Shutterstock.com

