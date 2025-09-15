Beiersdorf-Aktie fällt auf Dreijahrestief - Jefferies streicht Kaufvotum
Die Aktien von Beiersdorf haben am Dienstag nach einer pessimistischer klingenden Analystenstudie ihren Abwärtstrend fortgesetzt.
Werte in diesem Artikel
Im frühen XETRA-Handel ging es für die Titel des Konsumgüterkonzerns um bis zu 2,9 Prozent abwärts, wobei sich das Minus dann auf zuletzt 1,37 Prozent bei 93,36 Euro relativierte.
Im DAX zählten sie damit aber zu den größten Verlierern. Zeitweise war der Kurs knapp unter die 92-Euro-Marke und damit auf ein Tief seit Sommer 2022 gerutscht. Der Jahresverlust der Aktie beträgt mittlerweile fast ein Viertel.
Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag die bisherige Kaufempfehlung für Beiersdorf aufgegeben. Analyst David Hayes begründete dies vor allem mit der besonders wichtigen Marke Nivea, die mit ihrem Wachstum kämpfe. Dieses sei aber notwendig, um die Aktie auf Kurs zu halten.
Historisch sei es ersichtlich, dass Phasen der Neufokussierung und anziehender Investitionen die Marke nicht nachhaltig stärken können. Er geht auch davon aus, dass die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch sind.
Bildquellen: Beiersdorf AG, Lukassek / Shutterstock.com
