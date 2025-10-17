Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,91 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Beiersdorf habe im dritten Quartal etwas Schwäche gezeigt, die aber erwartet worden sei, schrieb Udomsilpa Wassachon am Donnerstag nach dem Bericht des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
96,84 €
|Abst. Kursziel*:
5,33%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
96,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|12:51
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:56
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
