Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti geht nach jüngsten Daten und Gesprächen mit dem Management davon aus, dass Beiersdorf mit den kommenden Zahlen unter Beweis stellen kann, dass man auf Kurs sei. Die Aktien seien aktuell deutlich günstiger als die Branche, schrieb sie am Donnerstag./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
93,86 €
|Abst. Kursziel*:
33,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
94,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,72%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|14:26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
