Beiersdorf Aktie

94,18 EUR +1,36 EUR +1,47 %
STU
Marktkap. 20 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Overweight

14:26 Uhr
Beiersdorf Overweight
Beiersdorf AG
94,18 EUR 1,36 EUR 1,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti geht nach jüngsten Daten und Gesprächen mit dem Management davon aus, dass Beiersdorf mit den kommenden Zahlen unter Beweis stellen kann, dass man auf Kurs sei. Die Aktien seien aktuell deutlich günstiger als die Branche, schrieb sie am Donnerstag./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Beiersdorf AG

14:26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
26.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
14.11.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
