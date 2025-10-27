DAX 24.259 -0,2%ESt50 5.701 -0,2%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 15,63 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.245 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,40 -2,1%Gold 3.901 -2,2%
Beiersdorf Aktie

93,86 EUR +0,26 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 20,54 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Hold

10:41 Uhr
Beiersdorf Hold
Beiersdorf AG
93,86 EUR 0,26 EUR 0,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
93,94 €		 Abst. Kursziel*:
4,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
93,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

