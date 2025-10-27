Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,54 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
93,94 €
|Abst. Kursziel*:
4,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
93,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
