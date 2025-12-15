Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,55 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 101 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes liegt mit seiner Wachstumsschätzung für das Nivea-Geschäft im vierten Quartal mit plus 3 Prozent auf vergleichbarer Basis unter dem Konsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Innovationen wie Nivea Epigenetics federten die insgesamt maue Nachfrage aber etwas ab./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
93,70 €
|Abst. Kursziel*:
5,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
93,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,06%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets