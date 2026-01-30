DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.003 -1,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz? TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Profil
Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

31.01.26 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. heute: Alle Kursbewegungen auf einen Blick | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64.113,4886 CHF -887,3545 CHF -1,37%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
70.002,9701 EUR -968,8671 EUR -1,37%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60.604,5277 GBP -838,7892 GBP -1,37%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.840.687,7147 JPY -177.719,8914 JPY -1,37%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82.979,6615 USD -1.148,4694 USD -1,37%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.038,8350 CHF -48,8620 CHF -2,34%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.226,1230 EUR -53,3504 EUR -2,34%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.927,2487 GBP -46,1877 GBP -2,34%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
408.339,0978 JPY -9.786,1010 JPY -2,34%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.638,7870 USD -63,2402 USD -2,34%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
89,5804 CHF -1,0984 CHF -1,21%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
97,8092 EUR -1,1993 EUR -1,21%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
84,6776 GBP -1,0383 GBP -1,21%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
17.941,2089 JPY -219,9972 JPY -1,21%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
115,9405 USD -1,4217 USD -1,21%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,3123 CHF -0,0264 CHF -1,97%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,4328 EUR -0,0288 EUR -1,97%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,2405 GBP -0,0250 GBP -1,97%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
262,8233 JPY -5,2904 JPY -1,97%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,6984 USD -0,0342 USD -1,97%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
645,6761 CHF -16,6512 CHF -2,51%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
704,9881 EUR -18,1808 EUR -2,51%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
610,3379 GBP -15,7399 GBP -2,51%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
129.316,3914 JPY -3.334,9080 JPY -2,51%
Charts|News

Bitcoin gab um 12:25 um 1,44 Prozent auf 82.915,64 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.128,13 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,9 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 3,37 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 65,35 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.644,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.702,03 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 3,23 Prozent auf 534,53 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 552,35 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 1,84 Prozent auf 1,701 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,733 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 6,19 Prozent auf 488,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 460,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 3,21 Prozent auf 0,3100 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3203 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1916 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1860 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2938 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2909 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 835,61 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (857,23 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,52 Prozent.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Dogecoin um 3,46 Prozent auf 0,1117 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1157 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 116,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (117,36 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,87 Prozent.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,48 Prozent auf 10,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,87 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 10,77 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 2,63 Prozent auf 10,49 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,226 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,273 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,73 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com