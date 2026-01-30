Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..
Werte in diesem Artikel
Bitcoin gab um 12:25 um 1,44 Prozent auf 82.915,64 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.128,13 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,9 Prozent.
Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 3,37 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 65,35 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 2.644,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.702,03 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 3,23 Prozent auf 534,53 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 552,35 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 1,84 Prozent auf 1,701 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,733 US-Dollar.
Daneben steigt Monero um 6,19 Prozent auf 488,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 460,25 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 3,21 Prozent auf 0,3100 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3203 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1916 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1860 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2938 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2909 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 835,61 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (857,23 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,52 Prozent.
Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Dogecoin um 3,46 Prozent auf 0,1117 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1157 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 116,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (117,36 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,87 Prozent.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,48 Prozent auf 10,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,87 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 10,77 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 2,63 Prozent auf 10,49 US-Dollar gesunken.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,226 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,273 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,73 Prozent.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com