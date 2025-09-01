DAX23.640 +0,7%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,69 -0,9%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,87 -1,7%Gold3.546 +0,3%
Führungswechsel

Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO

03.09.25 13:00 Uhr
Beiersdorf-Aktie steigt leicht: Pierre Kröning übernimmt CIO-Posten | finanzen.net

Beiersdorf hat Pierre Kröning mit Wirkung zum 1. September zum neuen Chief Information Officer (CIO) sowie Geschäftsführer der Beiersdorf IT bei Beiersdorf Shared Services (BSS) ernannt.

Wie der Nivea-Hersteller mitteilte, berichtet Kröning direkt an CFO Astrid Hermann. Kröning folgt auf Annette Hamann, die das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlassen hat.

Kröning hat zuletzt bei der 100-prozentigen Tochter BSS als Direktor den Bereich Data & Analytics, Finance & HR Applications geleitet. Dabei sei er maßgeblich an der fortlaufenden digitalen Transformation von Beiersdorf beteiligt gewesen - unter anderem durch die Einführung einer übergreifenden Daten- und Analyse-Plattform und den Ausbau datengetriebener Entscheidungsprozesse.

Die Beiersdorf-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent höher bei 97,90 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Beiersdorf AG, Beiersdorf

