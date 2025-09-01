Führungswechsel

Beiersdorf hat Pierre Kröning mit Wirkung zum 1. September zum neuen Chief Information Officer (CIO) sowie Geschäftsführer der Beiersdorf IT bei Beiersdorf Shared Services (BSS) ernannt.

Wie der Nivea-Hersteller mitteilte, berichtet Kröning direkt an CFO Astrid Hermann. Kröning folgt auf Annette Hamann, die das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlassen hat.

Kröning hat zuletzt bei der 100-prozentigen Tochter BSS als Direktor den Bereich Data & Analytics, Finance & HR Applications geleitet. Dabei sei er maßgeblich an der fortlaufenden digitalen Transformation von Beiersdorf beteiligt gewesen - unter anderem durch die Einführung einer übergreifenden Daten- und Analyse-Plattform und den Ausbau datengetriebener Entscheidungsprozesse.

Die Beiersdorf-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent höher bei 97,90 Euro.

DOW JONES