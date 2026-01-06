Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

