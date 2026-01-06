DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,22 -2,9%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 79.430 -0,9%Euro 1,1683 -0,1%Öl 60,04 -0,8%Gold 4.460 -0,8%
Beiersdorf Aktie

94,62 EUR -0,32 EUR -0,34 %
STU
Marktkap. 20,51 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
95,24 €		 Abst. Kursziel*:
-3,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
94,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,77%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
30.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

