Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,51 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
95,24 €
|Abst. Kursziel*:
-3,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
94,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,77%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
