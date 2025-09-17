DAX23.649 +1,2%ESt505.435 +1,2%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.928 +0,5%Euro1,1838 +0,2%Öl67,51 -0,6%Gold3.671 +0,3%
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen
"Underperform"

BASF-Aktien schwächeln nach Abstufung durch Bank of America weiter

18.09.25 11:47 Uhr
BASF-Aktie verliert: Bank of America senkt den Daumen | finanzen.net

Die Aktien von BASF sind nach einer Analystenabstufung am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit Anfang August gefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,39 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Vormittag büßten die Papiere des Chemiekonzerns via XETRA bis zu 1,6 Prozent ein, reduzierten die Verluste zuletzt aber auf 0,4 Prozent. Damit gehörten sie zu den wenigen Verlierern im spürbar erholten DAX.

Außerdem trübte sich das charttechnische Bild für BASF weiter ein. Die Aktien entfernten sich von der 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend, mit der sie jüngst gerungen hatten.

Die Bank of America stufte BASF von "Neutral" auf "Underperform" ab und blickte vor allem sorgenvoll nach China. Dort werde die Chemienachfrage deutlich weniger zulegen als zuletzt, argumentierten die BofA-Analysten. Das neue Werk von BASF in China habe die Bilanz des Dax-Konzerns belastet und dürfte künftig nur begrenzt zum Unternehmensgewinn beitragen. Die Marktbedingungen blieben voraussichtlich mau.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: BASF, BASF SE

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen