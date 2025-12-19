DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,3%Nas23.273 +1,2%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
Aktien Schweiz dank Endspurt etwas fester

19.12.25 17:44 Uhr
DOW JONES--Etwas fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Nach den Vortagesaufschlägen dank erhöhter Wachstumsprognosen der Europäischen Zentralbank und günstiger US-Inflationsdaten kam es im späten Geschäft dank gestiegener US-Kurse zu Anschlusskäufen. Schwache Konsumklimadaten aus Deutschland belasteten zwischenzeitlich. Der große Verfall an der Eurex lieferte derweil kaum Impulse. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.172 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,68 (Vortag: 19,63) Millionen Aktien. Der höhere Umsatz wurde mit dem Verfall erklärt.

Die schwache Konsumneigung in Deutschland bremste die Titel im Luxusgütersektor. Richemont gaben 1,1 Prozent ab, außerhalb des SMI Swatch 1,3 Prozent. Letztere wandern am Montag in ein anderes Börsensegment. Sie werden im SLI durch Helvetia Baloise (+0,6%) ersetzt. Unter den defensiven Schwergewichten waren die Pharmawerte gesucht: Roche und Novartis kletterten um 1,9 bzw. 0,7 Prozent. Partners Group (-1,1%) veräußert ihre Beteiligung an einem Windkraftpark in Australien.

Clariant zieht sich aus Venezuela zurück und verkauft das dortige Geschäft, der Kurs gab 1,4 Prozent nach. Nach einer Abstufung durch die UBS verloren Rieter 1 Prozent. Schweiter Technologies gaben nach einer Abstufung durch Baader 8,9 Prozent ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 11:44 ET (16:44 GMT)

