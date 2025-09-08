Stabilisierung

Nach dem massiven Kursrutsch seit Mitte August haben sich die Aktien von BASF am Mittwoch stabilisiert.

Die Papiere des Chemiekonzerns erholten sich nach einer Kaufempfehlung der Citigroup. Sie pendelten zuletzt zwischen der 100- und der 50-Tage-Linie, nachdem sie zuvor in rund drei Wochen um zehn Prozent abgerutscht waren. Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,55 Prozent höher bei 43,75 Euro.

Citi-Analyst Sebastian Satz hält BASF für die erste Wahl, um auf die für 2026 erwartete Nachfrageerholung der Chemiebranche in Europa zu setzen. BASF dürfte davon überproportional profitieren. Zudem würden zusätzliche Renditechancen aus der gesunden Bilanz unterschätzt. Die Gewinnerwartungen an BASF seien inzwischen wenig risikobehaftet.

Mit seinem Kursziel von 52 Euro traut Satz den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom März zu. Damals hatten sie erstmals seit drei Jahren wieder 55 Euro gekostet.

