Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain

S&P 500-Kursverlauf

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,62 Prozent auf 6.944,82 Punkte an. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,792 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,072 Prozent stärker bei 6.907,00 Punkten in den Handel, nach 6.902,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.948,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.904,02 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.870,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.740,28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.975,38 Punkten auf.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit SanDisk (+ 27,56 Prozent auf 349,63 USD), Western Digital (+ 16,77 Prozent auf 219,38 USD), Seagate Technology (+ 14,00 Prozent auf 330,42 USD), Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD) und Moderna (+ 10,85 Prozent auf 35,66 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen American International Group (AIG) (-7,48 Prozent auf 78,07 USD), Johnson Controls International (-6,24 Prozent auf 113,95 USD), Chevron (-4,46 Prozent auf 156,54 USD), Tesla (-4,14 Prozent auf 432,96 USD) und Kinder Morgan (-3,87 Prozent auf 26,82 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 41.386.857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Lyondellbasell Industries-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

