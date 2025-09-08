DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
Rückschlag

DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand

10.09.25 11:09 Uhr
DroneShield-Aktie im Fokus: Millionenschweren Verteidigungsauftrag verpasst - hält das Anlegervertrauen? | finanzen.net

DroneShield geht beim Multi-Millionen-Dollar-Auftrag des australischen Verteidigungsministeriums leer aus. Bröckelt nun das Anlegervertrauen?

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,82 EUR 0,04 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield geht Verteidigungsauftrag durch die Lappen
• Analysten geben moderate Kaufempfehlung ab
• DroneShield-Aktie mit starker Jahresperformance

Wer­bung

DroneShield verpasst Verteidigungsauftrag

Das auf Drohnenabwehr spezialisierte Unternehmen DroneShield ist beim australischen Verteidigungsprojekt LAND 156 leer ausgegangen, wie TipRanks berichtet. Der Auftrag im Volumen von 45,9 Millionen US-Dollar wurde an andere Bieter vergeben. Die Entscheidung des Verteidigungsministeriums, die nach einer ASX-Anfrage publik wurde, gelte als Rückschlag für die Marktposition des Unternehmens und könnte auch das Vertrauen der Investoren belasten, da es sich um eine wichtige Wachstumschance im Bereich Drohnenabwehr gehandelt habe.

Analysten empfehlen zum Kauf

Seit Jahresbeginn ging es für die DroneShield-Aktie bereits um stolze 319,61 Prozent aufwärts. Zuletzt wurde die DroneShield-Aktie laut Daten von TipRanks zudem noch mit einer moderaten Kaufempfehlung bewertet (2x buy). Das durchschnittliche Kursziel des Papiers liegt bei 3,67 AUD und damit 14,33 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

DroneShield-Aktie gewinnt

Und auch am Mittwoch hielt die positive Tendenz der Aktie weiter an. Letztendlich verabschiedete sich das Papier um 3,55 Prozent fester aus dem australischen Handel und kostete damit zuletzt 3,21 AUD.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

