Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Starke Geschäftszahlen von Oracle und ein gewaltiger Kurssprung der Aktien am Vorabend dürften am Mittwoch auch bei SAP und Siemens Energy gut ankommen.
Werte in diesem Artikel
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen SAP SE 2,5 Prozent und Siemens Energy 1,8 Prozent, jeweils im Vergleich zum XETRA-Schluss.
Die Aktien von Oracle waren am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch von deutlich über 300 US-Dollar. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. "Das untermauert den Optimismus rund um Künstliche Intelligenz". Die implizierte Umsatzprognose von Oracle für das Cloud-Geschäft 2030 liege um 57 Prozent über der Konsensschätzung.
Während der Software-Entwickler SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.
