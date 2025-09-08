DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.536 +0,2%Euro1,1691 -0,2%Öl66,99 +0,7%Gold3.642 +0,4%
KI-Profiteure

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse

10.09.25 08:54 Uhr
SAP-Aktie steigt: Siemens Energy ebenfalls gefragt - Oracle und KI sorgen für Rückenwind | finanzen.net

Starke Geschäftszahlen von Oracle und ein gewaltiger Kurssprung der Aktien am Vorabend dürften am Mittwoch auch bei SAP und Siemens Energy gut ankommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
236,05 EUR 4,95 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
92,94 EUR 1,90 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen SAP SE 2,5 Prozent und Siemens Energy 1,8 Prozent, jeweils im Vergleich zum XETRA-Schluss.



Die Aktien von Oracle waren am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch von deutlich über 300 US-Dollar. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. "Das untermauert den Optimismus rund um Künstliche Intelligenz". Die implizierte Umsatzprognose von Oracle für das Cloud-Geschäft 2030 liege um 57 Prozent über der Konsensschätzung.

Während der Software-Entwickler SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG

