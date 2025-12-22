10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Gewinn von 1,83 Prozent bei 50.415,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,65 Prozent auf 3.915,87 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng stellenweise um leichte 0,10 Prozent auf 25.719,50 Einheiten zu.

3. Aktien von Merck, Roche, Novartis & Co.: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen

Die monatelange Unsicherheit für viele Pharmakonzerne um die künftigen Medikamentenpreise in den USA hat ein Ende. Am Freitagabend teilte die US-Regierung mit, dass sie mit neun internationalen Pharmafirmen, darunter die Roche-Tochter Genentech und Novartis, eine Einigung über tiefere Medikamentenpreise in den USA getroffen hat.

4. Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss

Der Maschinenbauer Dürr hat für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss angehoben. So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit.

5. Elon Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Tesla-Aktienpaket - Optimus in Berlin vorgeführt

Tesla-Chef Elon Musk hat sich im jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Darüber hinaus hat Tesla seinen humanoiden Roboter mit dem Namen Optimus dem Publikum in Berlin vorgeführt.

6. Amazon-Aktie: Deutschland-Chef gibt Einblicke in Liefertrends

Wo ist mein Päckchen? Eine Frage, die offenbar viele Menschen umtreibt, wie Amazon-Deutschland-Chef Rocco Bräuniger versichert.

7. Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz und Co.: E-Auto-Kaufprämie könnte Absatz stark steigern

Die vom Bund angekündigte E-Auto-Kaufprämie wird den Absatz von Batterieautos nach Einschätzung der Unternehmensberatung Deloitte stark beflügeln - und ohne vorbeugende Maßnahmen auch den chinesischen Konkurrenten der deutschen Hersteller nutzen.

8. MDAX/SDAX-Wechsel: AUMOVIO- und TKMS-Aktien rücken auf, Gerresheimer und HelloFresh ab

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe gibt es zum Wochenstart zahlreiche Wechsel. In den MDAX werden die Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen.

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise ziehen an. So verteuerte sich der WTI um 0,64 auf 57,16 Dollar, während Brent um 0,57 auf 61,12 Dollar gewann.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1717 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.